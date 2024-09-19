Матвийчук оценил перенос боев под Киев: «Ракетные удары наносятся нон-стоп»

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Группировку противника, который вторгся в Курскую область, можно не просто выдавить на его территорию, но использовать курскую авантюру Зеленского для нанесения решительного удара по киевскому режиму и для переноса боевых действий под Киев.
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