Матвийчук оценил перенос боев под Киев: «Ракетные удары наносятся нон-стоп»

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Группировку противника, который вторгся в Курскую область, можно не просто выдавить на его территорию, но использовать курскую авантюру Зеленского для нанесения решительного удара по киевскому режиму и для переноса боевых действий под Киев.