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Мэттьюс спровоцировал драку в игре с «Филадельфией». После нее удалили 8 хоккеистов

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс спровоцировал массовую драку в матче с «Филадельфией» (5:2). Нападающий «Торонто» спровоцировал форварда «Филадельфии» Трэвиса Конекны.

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