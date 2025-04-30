Царьград коллаж Царьграда В Москве под запрет попали объявления о найме на работу, где имеется пометка "только для славян".
"Только для славян": Суды запретили распространённый пункт в объявлениях о найме
Комментарии
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Александр Третьяк
Пока этот закон легко обойти ,вот когда будет как в голливуде введут требования по числу таджиков ,пидорасов и азеров .тогда будет полный п...ц
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3 час.
М
ММ
"под ограничения удивительным образом угодила и публикация с формулировкой "для съёмок рекламы требуются мужчины славянской внешности", расположенная на сайте с кастингами"- Блестяще!!! Скоро и у нас роль Екатерины Великой будет играть негритянка, а роль графа Орлова таджик??
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3 час.
Вадим Филин
А Вы не знали?
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32 мин.
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