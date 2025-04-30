"Только для славян": Суды запретили распространённый пункт в объявлениях о найме

Александр Третьяк Пока этот закон легко обойти ,вот когда будет как в голливуде введут требования по числу таджиков ,пидорасов и азеров .тогда будет полный п...ц

М ММ "под ограничения удивительным образом угодила и публикация с формулировкой "для съёмок рекламы требуются мужчины славянской внешности", расположенная на сайте с кастингами"- Блестяще!!! Скоро и у нас роль Екатерины Великой будет играть негритянка, а роль графа Орлова таджик??