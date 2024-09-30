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Байден отказался от выделения дополнительной помощи пострадавшим от урагана «Хелен» американцам

Байден отказался от выделения дополнительной помощи пострадавшим от урагана «Хелен» американцам

Президент США Джо Байден отказался от выделения дополнительной помощи для американцев, которые пострадали от урагана «Хелен».

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