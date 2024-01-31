В Сибири водитель чудом выжил, "просочившись" между летевших навстречу фур. Видео

Дорога по обеим сторонам огорожена отбойниками, так что у водителя легкового автомобиля не было выхода В Кемеровской области водитель с пассажиром остались невредимы в, казалось бы, безвыходной ситуации, когда им навстречу, заняв обе полосы, на большой скорости неожиданно начали приближаться две фуры, пишет "Сибдепо".