В Сибири водитель чудом выжил, "просочившись" между летевших навстречу фур. Видео

Дорога по обеим сторонам огорожена отбойниками, так что у водителя легкового автомобиля не было выхода В Кемеровской области водитель с пассажиром остались невредимы в, казалось бы, безвыходной ситуации, когда им навстречу, заняв обе полосы, на большой скорости неожиданно начали приближаться две фуры, пишет "Сибдепо".
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