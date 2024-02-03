Феи Винкс в очаровательном чиби-стиле

На редизайны персонажей мультфильмов порой интереснее смотреть, чем на оригинальные версии — множество деталей в кадре рисовать дорого, да и не успеют зрители их разглядеть, когда на экране происходит что-то активное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии