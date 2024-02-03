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Феи Винкс в очаровательном чиби-стиле

Феи Винкс в очаровательном чиби-стиле

На редизайны персонажей мультфильмов порой интереснее смотреть, чем на оригинальные версии — множество деталей в кадре рисовать дорого, да и не успеют зрители их разглядеть, когда на экране происходит что-то активное.

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