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Орловские новости

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Депутаты Справедливой команды поздравили школьников с 1 сентября

Депутаты Справедливой команды поздравили школьников с 1 сентября

В поздравительном видео депутаты «Справедливой команды» призвали школьников быть любопытными, не бояться ошибок и верить в себя, пожелав уверенных шагов к мечте.

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