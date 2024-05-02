Русская весна
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Русская весна

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Превосходит во всем. В США испугались «русских ATACMS» в зоне спецоперации

Превосходит во всем. В США испугались «русских ATACMS» в зоне спецоперации

Ракеты, применяемые в составе ОТРК «Искандер», превосходят аналогичные им американские ATACMS по всем характеристикам, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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12 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Сто раз одно и тоже
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11 час.

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