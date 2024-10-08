Картина маслом: превращаем распечатанные изображения в настоящую живопись

Сегодня предлагаем вашему вниманию несложный, но оригинальный способ создать у вас дома настоящую картинную галерею — причем подойдут абсолютно любые картинки, распечатанные на принтере! Старинные портреты, живописные пейзажи и голландские натюрморты — с помощью этой интересной техники вы сможете украсить комнату или ваш творческий уголок весьма правдоподобными арт-объектами! Вам понадобится: Цветной принтер Обычная офисная бумага Холст для масляных красок с выразительной зернистостью, на подрамнике (подробнее см.