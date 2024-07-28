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Олимпиада. 1-й круг. Андреева сыграет с Линетт, Шнайдер – с Коччаретто, Александрова встретится с Юэ Юань, Гауфф – с Томлянович

Диана Шнайдер встретится с Элизабеттой Коччаретто, Екатерина Александрова – с Юэ Юань. Полностью сетка здесь.

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