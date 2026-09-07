«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК по отмене красной карточки Тюкавина

Пресс-служба «Динамо» сообщила «СЭ», что клуб обратился в КДК РФС и ЭСК по поводу отмены красной карточки нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.