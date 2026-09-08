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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брат Мбаппе получил красную в матче с «Бетисом» за отмашку рукой в лицо Натану. Арбитр удалил Этана, посмотрев повтор

Этан Мбаппе удален с поля в матче Лиги чемпионов против « Бетиса » (2:3). На 54-й минуте встречи 19-летний полузащитник « Лилля » рукой отмахнулся от защитника «Бетиса» Натана и попал ему по лицу, когда бразилец подошел к нему сзади и похлопал по плечу.

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