Брат Мбаппе получил красную в матче с «Бетисом» за отмашку рукой в лицо Натану. Арбитр удалил Этана, посмотрев повтор

Этан Мбаппе удален с поля в матче Лиги чемпионов против « Бетиса » (2:3). На 54-й минуте встречи 19-летний полузащитник « Лилля » рукой отмахнулся от защитника «Бетиса» Натана и попал ему по лицу, когда бразилец подошел к нему сзади и похлопал по плечу.