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Воронежские новости

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14-летний велосипедист пострадал в аварии с автомобилем в Воронеже

14-летний велосипедист пострадал в аварии с автомобилем в Воронеже

Вчера, 9 сентября, около 14:20 в Воронеже на бульваре Победы 23-летний парень сбил школьника на велосипеде.

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