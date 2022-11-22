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Кайри Ирвинг: «Мне бы хотелось открыто делиться своими мыслями и не подвергаться при этом критике»

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг признался, что устал от того, что у него нет возможности открыто выражать свои мысли, не подвергаясь при этом резкой критике.

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