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Charles Schwab раскрыл $4,8 млн в XRP-ETF в качестве залога

Charles Schwab раскрыл $4,8 млн в XRP-ETF в качестве залога

Charles Schwab раскрыл около $4,8 млн в акциях биржевых фондов, связанных с XRP. Информация появилась в форме N-MFP3, поданной в SEC фондом Schwab Prime Advantage Money Fund.

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