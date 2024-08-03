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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд сделал дубль против «Челси» к 5-й минуте – после ошибок Кайседо и Адарабиойо в товарищеском матче

«Манчестер Сити» играет против команды под руководством Энцо Марески (2:0, первый тайм) в товарищеском матче.

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