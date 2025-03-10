Приставы прекратили взыскание 1,6 млрд рублей долгов с Сергея Мавроди

Приставы объяснили, почему прекратили взыскание 1,6 млрд рублей долгов с Сергея Мавроди.Причина, по которой судебные приставы закрыли производство по взысканию 1,6 млрд рублей долгов с Сергея Мавроди, оказалась банальна – нет имущества и нет наследников, которые могли бы рассчитаться с долгами.