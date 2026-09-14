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Международный фестиваль молодежи – 2026 в Екатеринбурге объединяет молодых лидеров из 191 страны

Международный фестиваль молодежи – 2026 в Екатеринбурге объединяет молодых лидеров из 191 страны

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи – 2026, объединяющий 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны, представляющих различные сферы: науку, спорт, образование, культуру, государственное управление, бизнес, медиа и технологии.

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