Международный фестиваль молодежи – 2026 в Екатеринбурге объединяет молодых лидеров из 191 страны

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи – 2026, объединяющий 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны, представляющих различные сферы: науку, спорт, образование, культуру, государственное управление, бизнес, медиа и технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым