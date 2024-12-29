Зурабишвили после ухода с поста президента Грузии продолжит поддержку оппозиции

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили после ухода со своего поста намерена проводить встречи с представителями бизнеса, госслужащими, протестующими, а также ездить за границу и "возвращаться обратно".
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