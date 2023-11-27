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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Ак Барса» о селекции: «Есть вакантная позиция легионера, рассматриваем различные варианты»

— Вы подписали Миллера, Барбера, видимо, будет Марченко. На этом селекция закончена? — Нет, рассматриваем различные варианты, у нас месяц еще до дедлайна.

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