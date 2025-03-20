«Апокалиптическая картина»: десятки БПЛА «Герань-2» атаковали завод «Гидросила АПМ» в Кировограде

Российские военные минувшей ночью атаковали производственные помещения предприятия «Гидросила АПМ», занимающегося производством аксильно-поршневых машин и двигателей в населенном пункте Кропивницкий Кировоградской области.
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