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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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36-летний Левандовски стал самым возрастным игроком XXI веке, сделавшим дубль в класико

Вчера «Барселона» одержала победу над «Реалом» (4:0) в рамках 11-го тура Ла Лиги. Польский нападающий забил два гола: на 54-й и 56-й минутах матча.

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