Нездоровый дефект: чем опасен сыр с трещинами

Многие зарубежные производители сыров ушли с российского рынка. Что теперь продают в магазинах? В чем может заключаться опасность сырного продукта? Как отличить настоящий сыр от подделки? Из чего его делают в России? И каков идеальный состав продукта? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».