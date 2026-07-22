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Вдали от московского гламура: как в США живет 22-летняя дочь Игоря Крутого Александра

Вдали от московского гламура: как в США живет 22-летняя дочь Игоря Крутого Александра

Младшей дочери композитора Игоря Крутого Александре исполнилось 22 года. В отличие от многих детей знаменитостей, она не стремится на сцену и избегает светской жизни в Москве.

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