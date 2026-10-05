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ТАСС

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Силуанов: проект бюджета предусматривает ресурсы для реализации наццелей

Силуанов: проект бюджета предусматривает ресурсы для реализации наццелей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Проект бюджета РФ предусматривает ресурсы для реализации национальных целей развития, обеспечения макроэкономической стабильности и роста реальных доходов граждан.

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