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Гордон жителям ЛДНР: кто «мутит воду», покинет Донбасс за сутки

Гордон жителям ЛДНР: кто «мутит воду», покинет Донбасс за сутки

Украина обязательно вернет территории Донецкой и Луганской народных республик, а тем, кто «мутит воду» в Донбассе, украинская армия даст лишь сутки, чтобы покинуть эти территории навсегда.

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