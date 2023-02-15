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Анчелотти о 4:0 с «Эльче»: «Хорошая игра «Реала». Мы все контролировали, имели много моментов, не давали сопернику контратаковать»

Анчелотти о 4:0 с «Эльче»: «Хорошая игра «Реала». Мы все контролировали, имели много моментов, не давали сопернику контратаковать»

Карло Анчелотти остался доволен победой «Реала» над «Эльче». «Мадрид» дома разгромил соперника со счетом 4:0 в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги.

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