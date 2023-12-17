50 блестящих идей для украшения детского завтрака

Фуд-арт — особый вид творчества, когда обычные продукты превращаются в произведения искусства. Чаще всего этим начинают занимаются мамы, желая развлечь своих малышей или в надежде, что ребенок съест хоть ложечку.
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