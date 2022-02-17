Живём в селе, а молока от домашней бурёнки купить негде

Живём в селе, а молока от домашней бурёнки купить негде

Расскажу о некоторых ЭПИЗОДАХ нашей деревенской жизни. Живём в крупном селе, районный центр, в котором проживает более одиннадцати тысяч человек.

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