"И зачем тут жить. Если не будут платить материнский капитал!" : фраза мигрантки. Что и требовалось доказать.
Паника у мигрантов из-за отмены им материнского капитала
Комментарии
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Виктор Хованов
Какие там отчисления? Никаких его отчислений не хватит на обслуживание его оравы.
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4 час.
Виктор Хованов
А им самим этот человеческий мусор не нужен. А наше правительство организовать экономику страны не может, как это, кстати коммунисты делали (я, кстати, не их сторонник), старается из кучи этого мигрантского мусора крупицы реальной пользы вычленить. А получается, что только для себя персональные "дивиденды" стрижёт.
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4 час.
И
Ира
Наверное, ни один россиянин не станет возражать против нового закона. До того достала всех наших граждан орда инородцев, ненавидящих русских, но нагло сосущих их кровь. Долой этот кагал плодящихся, как дрозофилы, инородцев!
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2 час.
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