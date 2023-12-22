Паника у мигрантов из-за отмены им материнского капитала

Виктор Хованов

А им самим этот человеческий мусор не нужен. А наше правительство организовать экономику страны не может, как это, кстати коммунисты делали (я, кстати, не их сторонник), старается из кучи этого мигрантского мусора крупицы реальной пользы вычленить. А получается, что только для себя персональные "дивиденды" стрижёт.