16 платьев от-кутюр, которые примерили модели, а потом знаменитости. А нам теперь решать, на ком они лучше смотрятся

Считается, что для разных типов фигур нужны совершенно разные наряды. Например, женщинам с фигурой «перевернутый треугольник» лучше носить юбки с запахом или расклешенные, а с «грушей» выбирать одежду с открытыми плечами или вырезом «лодочка» и «хомут».
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