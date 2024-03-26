16 платьев от-кутюр, которые примерили модели, а потом знаменитости. А нам теперь решать, на ком они лучше смотрятся

Считается, что для разных типов фигур нужны совершенно разные наряды. Например, женщинам с фигурой «перевернутый треугольник» лучше носить юбки с запахом или расклешенные, а с «грушей» выбирать одежду с открытыми плечами или вырезом «лодочка» и «хомут».