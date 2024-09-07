В Астраханской области стартовал второй день голосования на выборах

Сегодня в 8:00 вновь открылись все избирательные участки Астраханской области. По данным областной избирательной комиссии, на 20:00 6 сентября 2024 года в голосовании приняли участие около 153 тысяч человек, что составляет 21,52% от общего количества избирателей региона.