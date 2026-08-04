Ученые выяснили, как качество сна зависит от городского пейзажа

Почему обилие тротуаров вредит сну — объяснили исследователи.Журнал Building and Environment опубликовал результаты масштабного исследования, доказывающего связь между внешним обликом улиц и качеством сна горожан.
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