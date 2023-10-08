В США назвали открытую границу с Мексикой опасной авантюрой

Тот факт, что правительство США не решает вопрос с мексиканскими мигрантами, является опасной авантюрой для страны, предупредила обозреватель Fox News и ведущая вечернего авторского шоу Томи Ларен 8 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии