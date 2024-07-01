Изменения расписания поездов от «Новодачной» и «Долгопрудной» МЖД будут действовать месяц

Расписание ряда пригородных поездов Савеловского, Казанского, Горьковского, Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в июле в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры, сообщила пресс-служба магистрали.
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