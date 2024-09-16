Обрушилась оставшаяся часть аварийного дома №53 на 20-го Партсъезда в Омске. Первое обрушение здесь произошло в августе 22-ого года.
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Обрушилась оставшаяся часть аварийного дома №53 на 20-го Партсъезда в Омске. Первое обрушение здесь произошло в августе 22-ого года.