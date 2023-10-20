Полпред УрФО оценил важность чемпионата «Абилимпикс»

Полпред УрФО Владимир Якушев отметил важность Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
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