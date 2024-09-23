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Сохранить природу и получить призы поможет акция «БумБатл»

Сохранить природу и получить призы поможет акция «БумБатл»

Мероприятие проходит уже пятый год подряд, а его участником может стать любой желающий.фото: АНО «Национальные приоритеты»--> 23 сентября стартует крупнейшая в России акция по сбору макулатуры «БумБатл» Движения «Экосистема».

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