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На Украине по делу об уклонистах задержан начальник военкомата в Киеве

На Украине по делу об уклонистах задержан начальник военкомата в Киеве

По данным ГБР, этот человек был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которого бюро разоблачило в масштабной коррупционной схеме переправки за рубеж украинцев призывного возраста.

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