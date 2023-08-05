На Украине по делу об уклонистах задержан начальник военкомата в Киеве

По данным ГБР, этот человек был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которого бюро разоблачило в масштабной коррупционной схеме переправки за рубеж украинцев призывного возраста.
По данным ГБР, этот человек был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которого бюро разоблачило в масштабной коррупционной схеме переправки за рубеж украинцев призывного возраста.
Свежие комментарии