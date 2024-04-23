Врач Садыкова: рак поджелудочной входит в пятерку самых тяжелых онкозаболеваний

Рак поджелудочной железы является трудно поддающимся лечению онкозаболеванием — даже при небольших размерах опухоль в железе очень быстро метастазирует в соседние органы — в основном, печень, желудок и кишечник.
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