SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

EA Sports FC 27: фанаты сами выберут состав для первой промо-кампании Ultimate Team

EA Sports FC 27: фанаты сами выберут состав для первой промо-кампании Ultimate Team

EA Sports FC 27 запустила первое голосование на русском языке: выберите футболистов для динамических карточек Ultimate Team и соберите свою командуВ EA Sports FC 27 стартовало голосование за футболистов из базы данных рейтингов EA Sports для первой кампании сезона в режиме Ultimate Team — «Предначертано величие» (Destined for Glory).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии