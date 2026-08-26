EA Sports FC 27: фанаты сами выберут состав для первой промо-кампании Ultimate Team

EA Sports FC 27 запустила первое голосование на русском языке: выберите футболистов для динамических карточек Ultimate Team и соберите свою командуВ EA Sports FC 27 стартовало голосование за футболистов из базы данных рейтингов EA Sports для первой кампании сезона в режиме Ultimate Team — «Предначертано величие» (Destined for Glory).