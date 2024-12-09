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"Тайный" приказ Путина по командиру "Ахмата" в 02:46: Элита "Вагнера" не сдержала эмоций и "проговорилась". Обстановка на Курщине

"Тайный" приказ Путина по командиру "Ахмата" в 02:46: Элита "Вагнера" не сдержала эмоций и "проговорилась". Обстановка на Курщине

Ночью Элита ЧВК "Вагнера", ветераны подразделения, из которых сформирован батальон "Питерского" СпН "Ахмат" не смогли сдержать эмоций и проговорились, опубликовав "тайный " приказ Путина по генералу Алаудинову в 02:46.

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Комментарии
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Амара Карпова
Поздравляю Апти🌹🌹🌹Он это заслужил👍💯👏Уважаю ВАГНЕР❤️🙏
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16 час.

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