"Тайный" приказ Путина по командиру "Ахмата" в 02:46: Элита "Вагнера" не сдержала эмоций и "проговорилась". Обстановка на Курщине

Ночью Элита ЧВК "Вагнера", ветераны подразделения, из которых сформирован батальон "Питерского" СпН "Ахмат" не смогли сдержать эмоций и проговорились, опубликовав "тайный " приказ Путина по генералу Алаудинову в 02:46.
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