В Смоленске представителю Горводоканала выдали предупреждение

На предприятии вовремя не оплатили товары В орган антимонопольной службы по Смоленской области поступила информация о том, что должностное лицо СМУП “Горводоканал” нарушило требования Федерального закона № 223.
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