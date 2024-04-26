Новая статья: Обзор QD-OLED DQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G9 G95SC: игровой универсал Комп...

Новая статья: Обзор QD-OLED DQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G9 G95SC: игровой универсалКомпания Samsung всегда выделялась особым подходом к созданию настольных дисплеев, а подразделение Samsung Display, занимающееся разработкой и производством самых современных панелей, постоянно обеспечивает производителя передовыми решениями для создания уникальных продуктов.
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