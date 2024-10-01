Боец ВС РФ раскрыл, кто убивает жителей Курской области: «Истребляют целыми семьями»

МОСКВА, 2 октября, ФедералПресс. ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области. Делают это не только члены нацбатов, но и обычные рядовые украинские военные, заявил в беседе с «ФедералПресс» военнослужащий ВС РФ Александр.