МОСКВА, 2 октября, ФедералПресс. ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области. Делают это не только члены нацбатов, но и обычные рядовые украинские военные, заявил в беседе с «ФедералПресс» военнослужащий ВС РФ Александр.
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