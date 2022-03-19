Нефтесервисная компания Schlumberger остановила инвестиции в РФ

Компания приостановит также развертывание своих технологий на предприятиях. Ранее с российского рынка ушла другая нефтесервисная компания HalliburtonАмерикано-французская Schlumberger сообщила о приостановке инвестиций в новые проекты в России.
Компания приостановит также развертывание своих технологий на предприятиях. Ранее с российского рынка ушла другая нефтесервисная компания HalliburtonАмерикано-французская Schlumberger сообщила о приостановке инвестиций в новые проекты в России.
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