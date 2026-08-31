Медведица на Камчатке атаковала охотников, защищая медвежат

На Камчатке медведица атаковала двух охотников, защищая своих детенышей. Один мужчина пострадал от укуса, другой получил травму при бегстве со скалы.
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