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Царьград

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Медведица на Камчатке атаковала охотников, защищая медвежат

Медведица на Камчатке атаковала охотников, защищая медвежат

На Камчатке медведица атаковала двух охотников, защищая своих детенышей. Один мужчина пострадал от укуса, другой получил травму при бегстве со скалы.

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