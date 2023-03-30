Минобороны РФ: российские «Солнцепеки» поразили три опорных пункта ВСУ в зоне спецоперации

Российские военные продолжают наносить высокоточные удары по позициям украинской армии в ходе СВО. В Минобороны РФ заявили, что расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поразили три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.