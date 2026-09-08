Жоаозиньо предложил организовать уже матч между сборными России и Бразилии

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился с Metaratings.ru своим мнением о предстоящих соперниках сборной России в период паузы на матчи национальных команд.
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