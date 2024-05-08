Теперь все гадают, оставит ли Путин на своем посту Шойгу: ждать осталось недолго

После убийства Евгения Пригожина публичная массовая критика министра обороны несколько поутихла. Однако все изменилось после ареста его ближайшего соратника, давнего приятеля и первого заместителя Тимура Иванова.
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