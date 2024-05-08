Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Malina
    Адвокаты стригут бабло...Тимура Иванова ос...
  • vkasincev Касинцев
    Он и так президент среди этих баранов, оккупировавших Россию.Нисанова предупре...
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Теперь все гадают, оставит ли Путин на своем посту Шойгу: ждать осталось недолго

Теперь все гадают, оставит ли Путин на своем посту Шойгу: ждать осталось недолго

После убийства Евгения Пригожина публичная массовая критика министра обороны несколько поутихла. Однако все изменилось после ареста его ближайшего соратника, давнего приятеля и первого заместителя Тимура Иванова.

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Комментарии
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Александр
Зачем выдумываете?
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6 час.
Александр Денисов
Жаль. Очень сильно жаль, что за все что творилось и творится в стране последние четверть века с Вовы спроса нет...
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2 час.
Карпович Владимир
Я считаю,что у Министра обороны есть средства,и возможности,что если-бы вы пошли на улицу по маленькому,или пукнули под одеялом,то это было-бы ему известно!Ха-ха-ха!!!!
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1 час.

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